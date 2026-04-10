Вратарь Хайкин назвал большим событием получение гражданства Норвегии

Голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин поделился эмоциями после получения гражданства Норвегии, назвав это событие значимым для себя и своей семьи. Его слова приводит пресс-служба «Будё-Глимт».

«Путь к сегодняшнему дню был долгим, но это был приятный процесс для всех участников. Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего пути, я получил много положительных сообщений и откликов. Это большой день для меня и моей семьи», — сказал он.

Игрок рассказал, что поздравления от партнёров по команде стали для него неожиданностью, поскольку не ожидал такой осведомлённости внутри коллектива. Также Хайкин признался, что при переезде в Норвегию в 2019 году не ставил получение гражданства основной целью.

Напомним, вратарь футбольного клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин, имеющий российское гражданство, официально получил паспорт Норвегии. После смены гражданства голкипер будет рассматриваться на общих основаниях среди кандидатов в национальную команду.