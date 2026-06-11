10 фильмов про футбол, которые нужно пересмотреть перед чемпионатом мира 2026

11 июня официально стартует чемпионат мира по футболу 2026 года, и ближайшие недели снова превратят спорт в общий язык планеты. Кто-то будет спорить о фаворитах, кто-то вспомнит великие голы, а кто-то внезапно захочет кино, где мяч значит больше, чем просто мяч. Life.ru собрал десять фильмов о футболе: от драмы про мечту до фанатского ада и кунг-фу на газоне.

«Следующий гол — победный», 2023

«Следующий гол — победный»: футбольная история про веру в себя. Фото © Кадр из фильма «Следующий гол — победный», режиссёр Тайка Вайтити, сценаристы Тайка Вайтити, Иэн Моррис / Kinopoisk

Начать можно с самой свежей истории в подборке. Тайка Вайтити снял спортивную драму-комедию о сборной Американского Самоа, которую долго считали футбольным анекдотом после поражения 0:31 от Австралии. В фильме тренер Томас Ронген приезжает почти на край света и пытается собрать команду не только ногами, но и головой. Это кино не про кубки, а про людей, которым нужно снова поверить, что они вообще имеют право выходить на поле.

«Я — Златан», 2021

«Я — Златан»: фильм о детстве и карьере Ибрагимовича. Фото © Кадр из фильма «Я — Златан», режиссёр Йенс Сьёгрен, сценаристы Якоб Бекман, Златан Ибрагимович, Давид Лагеркранц / Kinopoisk

Байопик о Златане Ибрагимовиче работает лучше всего не как портрет звезды, а как история парня, которому тесно везде: в семье, районе, школе, команде. Маленький Златан растёт в Мальмё, злится на мир, грубит, ошибается и всё равно тащит себя наверх за счёт таланта и железной самооценки. Фильм местами прямолинеен, зато хорошо показывает главное: большой футбол часто начинается не на стадионе, а во дворе, где тебя никто не ждёт.

«Пеле: Рождение легенды», 2016

«Пеле: Рождение легенды»: история короля футбола. Фото © Кадр из фильма «Пеле: Рождение легенды», режиссёры Джефф Цимбалист, Майкл Цимбалист, сценаристы Джефф Цимбалист, Майкл Цимбалист / Kinopoisk

Если хочется классической истории про чудо, берите фильм о Пеле. Тут есть бедное детство, босые игры, семейная вера в талант и главный рывок: 17-летний бразилец выходит на чемпионат мира и меняет представление о том, каким может быть футбол. Да, картина местами слишком гладкая, будто бутсы перед финалом начистили до зеркала. Но магия Пеле всё равно пробивается сквозь биографический глянец, потому что такая судьба сама играет на камеру.

«Класс 92», 2013

«Класс 92»: документальный фильм о поколении «Манчестер Юнайтед». Фото © Кадр из фильма «Класс 92», режиссёры Бенджамин Тёрнер, Гейб Тёрнер / Kinopoisk

Документальный фильм про поколение «Манчестер Юнайтед» стоит смотреть всем, кто любит истории не только о звёздах, но и о системе, которая их вырастила. Бекхэм, Гиггз, Скоулз, братья Невилл и Батт не просто вышли из одной академии. Они стали символами эпохи, когда молодым доверили большой клуб, а они не развалились под давлением. Это кино про дружбу, дисциплину, раздевалку и тот редкий случай, когда футбольная сказка правда сложилась.

«Проклятый «Юнайтед», 2009

«Проклятый «Юнайтед»: драма о тренере Брайане Клафе. Фото © Кадр из фильма «Проклятый «Юнайтед», режиссёр Том Хупер, сценаристы Питер Морган, Дэвид Пис / Kinopoisk

Майкл Шин играет Брайана Клафа, одного из самых ярких и неудобных тренеров английского футбола. В центре сюжета — его короткий и болезненный заход в «Лидс Юнайтед», где он продержался всего 44 дня. Фильм хорош тем, что показывает тренера не мудрым дедушкой с блокнотом, а живым человеком: с эго, злостью, ревностью и упрямством. Получается почти психологический триллер о том, как талант без контакта с людьми может сам себя съесть.

«Гол!», 2005

«Гол!»: фильм о мечте попасть в большой футбол. Фото © Кадр из фильма «Гол!», режиссёр Дэнни Кэннон, сценаристы Дик Клемент, Йен Ла Френас, Майк Джеффрис / Kinopoisk

Это главный футбольный фильм нулевых для тех, кто в детстве мечтал, что скаут случайно увидит его во дворе и увезёт в Англию. Сантьяго Муньес проходит путь от бедного парня с улицы до игрока «Ньюкасла», а зритель получает чистую спортивную фантазию без лишнего цинизма. Да, местами всё слишком сказочно. Но в этом и смысл: «Гол!» не притворяется документальным кино, он продаёт мечту, где один удар может открыть дверь в другой мир.

«Хулиганы Зелёной улицы», 2005

«Хулиганы Зелёной улицы»: кино о фанатах и околофутболе. Фото © Кадр из фильма «Хулиганы Зелёной улицы», режиссёр Лекси Александр, сценаристы Джош Шелов, Лекси Александр, Дуги Бримсон / Kinopoisk

Здесь футбол почти всё время остаётся где-то рядом, зато фанатская культура выходит на первый план. Герой Элайджи Вуда попадает в мир околофутбольных группировок Лондона, где преданность клубу быстро превращается в драки, кодекс улицы и опасную зависимость от стаи. Фильм стоит смотреть не как инструкцию по фанатской жизни, а как предупреждение: иногда любовь к команде становится прикрытием для пустоты, злости и желания кому-то принадлежать.

«Фабрика футбола», 2004

«Фабрика футбола»: жёсткая драма о британских болельщиках. Фото © Кадр из фильма «Фабрика футбола», режиссёр Ник Лав, сценаристы Ник Лав, Джон Кинг / Kinopoisk

Более грубая, грязная и менее романтичная версия кино про фанатов. В центре истории — болельщики «Челси», поездки, драки, алкоголь, выходные без тормозов и жизнь, где понедельник кажется наказанием за субботу. В отличие от «Хулиганов Зелёной улицы», тут меньше глянца и больше ощущения, что камера попала в прокуренный паб перед выездом. Футбол в фильме почти повод, но именно поэтому «Фабрика футбола» так точно ловит нерв околоспортивного племени.

«Играй как Бекхэм», 2002

«Играй как Бекхэм»: комедия о девушках и футбольной мечте. Фото © Кадр из фильма «Играй как Бекхэм», режиссёр Гуриндер Чадха, сценаристы Гуриндер Чадха, Гюльджит Биндра, Пол Маеда Берджес / Kinopoisk

Лёгкая комедия о девушках, которые хотят играть в футбол, но сталкиваются с семейными ожиданиями, стереотипами и вечным вопросом: «А что люди скажут?» Главная героиня мечтает бить по мячу как Дэвид Бекхэм, хотя дома от неё ждут совсем другого сценария. Фильм давно стал капсулой времени из начала нулевых, но тема не устарела: право на мечту всё ещё приходится отбивать, особенно если окружающие уже решили, кем тебе быть.

«Убойный футбол», 2001

«Убойный футбол»: культовая комедия нулевых про кунг-фу и мяч. Фото © Кадр из фильма «Убойный футбол», режиссёр Стивен Чоу, сценаристы Стивен Чоу, Цан Кань-Чун, Стивен Фун / Kinopoisk

Забавный фильм о том, как монахи Шаолиня разносят футбольное поле спецэффектами из другого измерения. Рейтинг у картины может быть около 7/10, критик найдёт к чему придраться, но давайте честно: этот гонконгский цирк смотрели все. Кунг-фу, огненные удары, безумные вратари, мяч как метеорит. Шедевр? В строгом смысле нет. Народная святыня? Почти.

Футбольное кино хорошо тем, что в нём спорт легко становится чем угодно: мечтой, травмой, дружбой, дракой, семейным спором или чистым абсурдом с мячом в стратосфере. Перед ЧМ-2026 можно пересматривать великие матчи, а можно вспомнить фильмы, где футбол объясняет людей лучше любого психолога. Кстати, если хочется ещё киноностальгии, Life.ru уже рассказывал, почему в СССР умели дружить не только дети и какие 5 старых фильмов это доказывают.