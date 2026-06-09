Почему в СССР умели дружить не только дети? 5 культовых старых фильмов ответят на этот вопрос

У каждого в жизни должен быть человек, с которым не страшно быть настоящим и искренним. С таким товарищем хочется провести 9 июня — Международный день дружбы. Кстати, такой праздник — отличный повод посмотреть легендарные фильмы о людях, которые когда-то научили нас настоящей дружбе.

Но вы никогда не задумывались, что будет, если проанализировать взаимоотношения, скажем, Анаталия Новосельцева и Ольги Рыжовой с точки зрения психологии? Как их дружба продержалась столько лет... Какие ещё примеры крепкой приятельской связи можно найти в фильмах эпохи СССР? Life.ru разобрал 5 известных кинолент, чтобы понять: почему эти герои сошлись, что каждый из них получает в дружбе и почему такие разные люди иногда оказываются друг другу нужнее, чем самые похожие?

Почему Катерина, Людмила и Антонина — не просто подруги, а группа эмоциональной поддержки

«Москва слезам не верит»: как женская дружба помогает пережить одиночество, взросление и разочарования. Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит». Режиссёр Владимир Меньшов и др. / Kinopoisk

Разговор о дружбе хочется начать с легендарого совесткого фильма «Москва слезам не верит». Перед нами — три девушки из провинции: Катерина Тихомирова, Людмила Свиридова и Антонина Буянова. Они приезжают покорять столицу, но довольно быстро выясняется, что Москва — не самый простой город. Вместе с мечтой и шансом на новую жизнь приходят одиночество, конкуренция, усталость и необходимость всё время доказывать, чего ты стоишь. А ещё очень важно правильно адаптироваться к таким кардинальным изменениям образа и ритма жизни.

С психологической точки зрения дружба героинь начинается как союз адаптации. Три молодые женщины оказываются в большом городе без привычной опоры. В такой ситуации человек инстинктивно ищет тех, кто понимает его страхи. Подруги становятся друг для друга заменой семьи, внутренним тылом и, если говорить совсем просто, группой выживания.

Катерина — это ядро этой дружбы. Она собранная, волевая, терпеливая. Такие люди часто становятся теми, на кого можно положиться. Но у них есть и своя боль: им трудно просить о помощи. Героиня привыкла справляться сама, поэтому подруги для неё — это редкая возможность быть не сильной женщиной и матерью-одиночкой потом, а просто Катей, которой тоже бывает страшно и одиноко.

Людмила — совсем другой тип. Она яркая, азартная и дерзкая. Психологическая стратегия, которую выбирает героиня, совсем отличается от позиции Катерины. Женщина не хочет терпеть и ограничиваться, а предпочитает брать от жизни максимум. В дружбе Людмила даёт энергию, смелость, иногда даже авантюрность. Но за этой бравадой тоже стоит тревога: ей очень хочется вырваться из обычности и стать заметной.

Антонина — самый «заземляющий» персонаж в этой тройке. Она мягче, спокойнее и семейнее. Её сила не в громких мечтах, а в способности создавать тепло. Рядом с женщиной становится понятно, что счастье — это не только карьера, статус или красивый роман, но и дом, дети, муж, дача, простая человеческая устойчивость. Почему они сошлись? Потому что идеально дополняют друг друга. Катерина даёт опору, Людмила — движение, Антонина — тепло.

Как война сделала Аркадия Дзюбина и Сашу Свинцова почти братьями

«Два бойца»: Аркадий Дзюбин и Саша Свинцов проходят войну, где дружба превращается в настоящее фронтовое братство. Фото © Кадр из фильма «Два бойца». Режиссёр Леонид Луков, сценаристы Евгений Габрилович, Лев Славин. / Kinopoisk

В фильме «Два бойца» дружба Аркадия Дзюбина и Саши Свинцова рождается на войне. С точки зрения психологии это очень важный факт, поскольку речь идёт о фронтовом братстве. Аркадий Дзюбин — одессит, живой, остроумный, музыкальный и открытый. Он умеет разряжать обстановку словом, песней, шуткой. А Саша Свинцов — уральский парень, более прямой, сдержанный, крепкий, внутренне честный. Если Аркадий отвечает за эмоциональную подвижность, то Саша — про надёжность и силу.

Как же такие разные люди становятся друзьями? В экстремальных условиях психика выбирает не «удобного» человека, а надёжного. Дружба на войне сильно отличается от товарищеских отношений в привычных условиях, поскольку речь идёт не только об эмоциональной поддержке, но и возможности отдать жизнь за близкого человека. Однако между героями есть важный конфликт: Аркадий шутит над Сашиной влюблённостью, задевает его, и Саша обижается. В мирной жизни такая обида могла бы надолго испортить отношения.

Но на фронте всё проверяется быстрее и жёстче. Когда один рискует собой ради другого, становится ясно: за словами и неловкими шутками есть настоящая привязанность. С психологической точки зрения Аркадий использует юмор как защитный механизм. Ему страшно, больно, тяжело, но он не говорит об этом напрямую. Он шутит, поёт, рассказывает истории. Это способ не развалиться изнутри.

Зачем Академику, Хирургу и Лапину понадобилось снова стать мальчишками?

Психология дружбы в советском фильме «Верные друзья»: какую функцию в нашей жизни выполняют школьные товарищи? Фото © Кадр из фильма «Верные друзья». Режиссёр Михаил Калатозов, сценаристы Александр Галич, Константин Исаев. / Kinopoisk

В советском фильме «Верные друзья» рассказывается история трёх школьных товарищей, которые когда-то мечтали отправиться в путешествие по большой реке. Прошли десятилетия. Один стал академиком архитектуры. Второй — профессором-нейрохирургом. А третий — Александром Фёдоровичем Лапиным, профессором и доктором биологических наук. Казалось бы, взрослые, состоявшиеся люди. У каждого — статус, профессия, авторитет. Зачем им плот, река и юношеская затея?

С точки зрения психологии старые друзья выполняют уникальную функцию: они возвращают нас к той версии себя, которая существовала до должностей, регалий и социальных масок. Для окружающих Нестратов — академик, Чижов — уважаемый хирург, а Лапин выглядит как крупный специалист. Но друг для друга они всё ещё Васька, Борька и Сашка. Почему они сошлись когда-то? Потому что в юности у них был общий идеализм. Они мечтали не о статусе, а о приключении. Не о карьере, а о свободе. И спустя годы именно эта общая мечта оказывается сильнее взрослой рутины. Отсюда и желание осуществить юношескую мечту, несмотря на возраст и статус. И, заметьте, без стыда!

Почему Новосельцев и Рыжова понимают друг друга без громких признаний

Анатолий Новосельцев и Ольга Рыжова в фильме «Служебный роман» — пример дружбы людей, которые понимают боль и одиночество друг друга. Фото © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk

В «Служебном романе» дружба Анатолия и Ольги не такая яркая, как любовная линия Новосельцева и Калугиной, однако от этого она не становиться менее важной. Новосельцев — человек робкий, неловкий и уставший. Он один воспитывает двоих детей, хочет повышения, но не умеет бороться за себя напрямую. Его внутренняя проблема не в отсутсвии способностей, а в хронической неуверенности.

А Ольга Рыжова — женщина чувствительная, романтичная и эмоционально зависимая от прошлого. Её линия с Самохваловым показывает человека, который не просто влюблён, а застрял в старом чувстве. Для неё прошлое не закончилось, хотя для Самохвалова оно давно стало удобным воспоминанием, от которого можно отмахнуться.

Почему Новосельцев и Рыжова могут быть близкими по-человечески? Потому что оба уязвимы. Оба не относятся к типу уверенных победителей. Оба живут в мире служебных разговоров, неловких ситуаций, маленьких надежд и больших внутренних переживаний. Это дружба людей, которые узнают друг в друге слабость. Не презирают её, не используют, а именно узнают. Новосельцев видит, как больно Рыжовой. Рыжова понимает, что Новосельцев тоже человек незащищённый, хотя и прячет это за рассеянностью и бытовой суетой.

Почему Монморанси — такой же друг, как и люди?

Психология фильма «Трое в лодке, не считая собаки»: почему Монморанси — такой же друг, как и люди? Фото © Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки», режиссёр Наум Бирман, сценаристы Семён Лунгин, Джером К. Джером / Kinopoisk

Если смотреть на фильм «Трое в лодке, не считая собаки» глазами психолога, то самым интересным персонажем может оказаться вовсе не Джи, Харрис или Джордж, а фокстерьер Монморанси. На первый взгляд, он нужен для комических ситуаций, но на самом деле его роль гораздо глубже. Это история не только о дружбе между людьми, но и о той особой эмоциональной связи, которая возникает между человеком и собакой.

Монморанси — не идеальный питомец. Он любопытный, озорной, временами доставляет хозяевам массу хлопот и постоянно оказывается в центре каких-нибудь приключений. Но именно это делает его таким живым и любимым. В психологии существует понятие безусловного принятия: когда тебя любят не за достижения, статус или правильное поведение, а просто потому, что ты есть. Именно такую любовь чаще всего дают людям собаки.

Для Джи, Харриса и Джорджа Монморанси становится эмоциональным центром их путешествия. Он не оценивает их решения, не спорит о маршруте и не пытается доказать свою правоту. Его присутствие создаёт ощущение безопасности и домашнего тепла даже вдали от дома. Не случайно многие владельцы собак говорят, что рядом с питомцем чувствуют себя спокойнее и счастливее.

Что общего у трёх провинциалок из Москвы, двух фронтовиков, школьных товарищей, служащих из статистического учреждения и английских джентльменов в лодке? У них есть друзья — люди, с которыми не страшно быть слабыми, превращаться в детей и доверять им свою жизнь. Во Всемирный день дружбы Life.ru желает вам найти такого человека, а может, даже стать другом для кого-то! Кстати, недавно мы рассказали о том, за какие привычные нам вещи нужно сказать спасибо Петру I.