Кофе, ёлка и бритва: какие ещё вещи в вашей квартире появились из-за Петра I?

Сегодня, 9 июня, Петру I исполнилось бы 354 года! Кажется, что царь-реформатор остался где-то в школьных параграфах и музейных залах. Но стоит пройтись по обычной квартире, внезапно выяснится, что петровская эпоха не такая уж музейная. Почему? Ко дню рождения императора Всеросийского Life.ru решил разобраться, что в наших квартирах может быть не напрямую от Петра, но точно благодаря той эпохе больших перемен.

Можно ли считать утренний кофе петровским наследием?

Кто привёз в Россию привычку пить кофе? Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Начнём с кухни. Если ваше утро начинается с кружки кофе, то будьте уверены, Петру I вы бы понравились! Да, кофе хоть и был известен на Руси, но всё равно его можно считать одним из самых ароматных следов петровской европеизации. Впервые Пётр I попробовал кофе в Европе, оценил его и, вернувшись домой, стал продвигать новый вкус среди приближённых.

Представьте себе боярина, который ещё вчера спокойно пил квас или медовуху, а сегодня должен улыбаться над чашкой горького «кофия», потому что государь считает это полезным, современным и вообще правильным. Сначала, вероятно, радости было немного. Зато через пару веков кофе уже прочно поселился в городском быту. Получается, ваш капучно — это маленький привет из эпохи, когда Россию учили жить по-новому!

Почему Новый год в календаре начинается 1 января?

Ко дню рождения Петра I: как император перенёс Новый год на 1 января? Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Теперь посмотрите на календарь, обычно он есть в каждой квартире. Самая обычная вещь: месяцы, числа, выходные, январь в начале года. Но и здесь без Петра I не обошлось. До его реформ Новый год на Руси отмечали не так, как сейчас. Пётр приказал перейти на новый порядок летоисчисления и встречать год 1 января, по европейскому образцу.

Для нас это настолько привычно, что кажется естественным. Декабрь заканчивается, бьют куранты, все поздравляют друг друга, потом салаты, каникулы и обещания начать новую жизнь. Но когда-то такой уклад стал настоящей реформой сознания. Людям пришлось привыкать не только к другому календарю, но и к другому ощущению времени. Год теперь начинался зимой, с огней, поздравлений, шума и праздника.

Ёлка и хвойные ветки: при чём тут царь-реформатор?

9 июня — день рождения Петра I: как царь-реформатор придумал новогодние украшения? Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Однако для Нового года Пётр I сделал ещё кое-что... Государь вместе с новой датой ввёл и новый праздничный «декор»: велел украшать дома и ворота хвойными ветвями. В указе говорилось, что на больших и проезжих улицах у ворот и домов надо сделать украшения из деревьев и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых. Образцы таких украшений выставили в Гостином дворе, чтобы люди понимали, как именно это должно выглядеть.

Пётр I вообще любил реформы, которые видно глазами. Не просто «думайте по-новому», а одевайтесь по-новому, брейтесь по-новому, празднуйте по-новому, украшайте дом по-новому. Хвойные ветви стали таким же внешним знаком перемен, как европейское платье или бритая борода.

Зеркала, сервиз и другие прелести европейского дома

Зеркала, стулья и сервировка: как петровская эпоха изменила русский дом. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Зеркало в прихожей, стулья у обеденного стола, шкаф, комод, посуда «для гостей», бокалы, вилки, ножи — всё это кажется совершенно обычным. Но для старого русского быта многие такие предметы либо были редкостью, либо имели совсем другой статус. Петровская эпоха изменила представление о том, каким должен быть дом образованного, «современного» человека. Европейская мебель, другая сервировка, новые манеры, танцы, ассамблеи, разговоры мужчин и женщин в одном пространстве — всё это постепенно перестраивало бытовую сцену. Дом стал не только местом, где едят, спят и хранят имущество. Он превращался в пространство общения, демонстрации вкуса и статуса.

При Петре I вещи начали говорить за хозяина: насколько он модный, образованный, «европейский», готовый жить по новым правилам. Конечно, это касалось прежде всего дворян и городской верхушки. Крестьянская изба ещё долго жила по своим законам. Но именно сверху такие привычки начали спускаться ниже, медленно, неравномерно, иногда с сопротивлением, но всё же начали.

Бритва в ванной: почему борода однажды стала политическим вопросом

Кто бороды не бреет — тот пошлину платит: реформа внешнего вида при Петре I. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Сегодня бритва, триммер или станок для бритья воспринимаются как обычные предметы личной гигиены. Носить бороду или отказаться от неё — это вопрос вкуса, моды и индивидуального стиля. Однако в петровской эпохе отношение к растительности на лице имело гораздо более глубокий смысл.

Для традиционного русского общества борода была важным элементом внешнего облика мужчины и нередко воспринималась как признак благочестия и приверженности устоявшимся обычаям. Пётр I, стремившийся приблизить Россию к европейским стандартам, видел в бороде один из символов старого уклада. Поэтому он начал проводить политику, направленную на изменение внешнего вида дворян, чиновников и служилых людей.

День рождения Петра I: сколько вещей в жизни современных россиян остались от петровской эпохи. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

В конце XVII века был введён так называемый налог на бороду. Тем, кто хотел сохранить её, приходилось платить специальную пошлину и получать особый знак — «бородовой знак», подтверждавший уплату сбора. Таким образом государство не запрещало бороды полностью, но поощряло переход к новому, более европейскому образу.

Если собрать всё вместе, получится интересная картина. Пётр I не подарил нам какой-то конкретный предмет, но создал стиль жизни, которого мы придерживаемся до сих пор. И хоть это может показаться странным, мы действительно имеем много общего с представителями петровской эпохи. Кстати, помимо кофе и бритья царь-реформатор подарил России паспорта! А недавно Life.ru рассказал, где в России начинается тридевятое царство и какие тайны скрывает география русских сказок.