Секрет неваляшки СССР: Как советская игрушка оказалась японским талисманом и спасла целый город

А вы успели в детстве поиграть с неваляшкой? Да, с той самой краснощёкой куклой, которая падала, качалась и упрямо вставала обратно? А что если мы скажем, что за этой милой игрушкой скрывается история с японским талисманом, секретным пороховым заводом и отходами производства взрывчатки? Life.ru вспоминает, как обычная советская игрушка вдруг оказалась символом стойкости и чуть ли не спасла целый город. А главное, какое отношение она имеет к Японии!

Почему неваляшка не та, кем кажется

Японская кукла дарума: как восточный талиман стал прародителем неваляшки? Фото © Shutterstock / FOTODOM / popokoko-nyanya

По одной из версий, прародителем неваляшки стала японская кукла дарума — символ упорства и исполнения желаний, имеющий, согласно японским мифам, отношение к монаху, который, по легенде, непрерывно медитрировал на протяжении 9 лет. Даруму, как правило, хранят дома, загадывают желание и сжигают, если оно не сбылось. По слухам, когда-то русские купцы привезли такую куклу домой, переосмыслили её образ и назвали ванькой-встанькой. Так восточный символ стойкости постепенно превратился в одну из самых узнаваемых игрушек СССР.

Но особую роль в этой истории сыграл город Котовск, где работал Тамбовский пороховой завод. Производство было настолько засекреченым, что у него, по рассказам, даже не было настоящего названия. Однако существовала проблема, которая со временем могла превратиться в натоящую катастрофу для Котовска: инженеры секретного завода не знали, куда девать отходы от производства взрывчатки. Ответ был неожиданным: из отходов решили делать неваляшек...

Тут сошлось сразу несколько факторов. Советским заводам в те годы часто поручали выпускать не только «серьёзную» продукцию, но и товары народного потребления. Стране нужны были простые, дешёвые и долговечные детские игрушки. А округлая форма неваляшки идеально подходила для такого производства: корпус можно было делать из пластика, внутри размещать грузик, а вся конструкция получалась простой, прочной и почти вечной.

Кукла, спасшая Котовск второй раз

Как обычная неваляшка спасла город Котовск: котовские неваляшки — настоящий символ города. Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС, © Gemini Nano Banana

В 1958 году завод выпустил около 120 тысяч неваляшек, а уже к 1960-му счёт пошёл на миллионы. Полимерные отходы перерабатывали в игрушки, которые быстро стали популярны по всей стране. Для детей это была просто забавная кукла, а для взрослых, возможно, символ советской изобретательности — даже отходы секретного производства превращались во что-то мирное и домашнее.

В 90-е многие предприятия рушились, а Котовский завод выжил. И, как утверждает местная легенда, не последнюю роль в этом сыграла именно неваляшка. В цехах работали тысячи женщин, игрушки продолжали выпускать, а город держался на производстве, которое когда-то начиналось как побочная идея.

Сегодня неваляшка — это самый настоящий символ ушедшей эпохи. А в Котовске игрушке посвящают арт-объекты, о ней вспоминают с ностальгией и даже предлагают сделать частью городского символа. Вот так неваляшка стала больше чем детской забавой. А вы знали об этой истории? Кстати, если вы любите первыми узнавать удивительные факты, то обязательно прочитайте о 7 суперспособностях животных, которые пугают учёных! А также рекомендуем узнать о главной загадке современной авиации: может, именно вы разгдаете, что случилось с рейсом MH370 и как в небе потеряли целый боинг?