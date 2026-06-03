Медузы молодеют, осьминоги решают задачи: 7 суперспособностей животных, которые пугают учёных

Наука — вещь серьёзная и точная, а главное, она охватывает все сферы человеческой жизни. Мы часто обращаемся к статьям, делимся в разговорах удивительными или забавными фактами, которые недавно раскрыли учёные, и просто следим за новостями. Одним словом, полностью доверяем исследованиям специалистов из разных сфер, наивно полагая, что современная наука может объяснить всё.

Однако есть вещи, которые не укладываются в привычные научные разъяснения. Особенно много таких загадок можно найти в животном мире. Одни существа, например, умеют восстанавливать утраченные части тела, другие диагностируют болезни человека раньше анализов, а третьи ориентируются на огромных расстояниях так точно, будто у них внутри встроен навигатор. Life.ru собрал 7 удивительных способностей животных, которые не может объяснить наука. Вы с нами?

Медузы бессмертны

7 способностей животных, которые не может объяснить наука: «Бессмертная медуза» Turritopsis dohrnii способна возвращаться на раннюю стадию развития. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Minakryn Ruslan

Слово «бессмертны», конечно, звучит громко, но в случае крошечной медузы Turritopsis dohrnii такая формулировка не взята с потолка. Этот вид и правда часто называют «бессмертной медузой», потому что при неблагоприятных условиях она способна не просто стареть медленнее, а буквально возвращаться на более раннюю стадию развития. Понимаем, пока не совсем ясно... Сейчас всё объясним!

Итак, обычная логика жизни выглядит так: организм рождается, растёт, достигает зрелости, стареет и умирает. А вот у Turritopsis dohrnii схема может пойти в обратную сторону. Взрослая медуза превращается в структуру, из которой снова развивается полип — более ранняя стадия жизненного цикла. Из него затем могут появиться новые медузы. Это похоже на биологическую кнопку «перезапустить игру». Представьте бабочку, которая после превращения из гусеницы вдруг снова стала куколкой, а потом начала цикл заново. Примерно поэтому учёные так внимательно изучают Turritopsis dohrnii.

Конечно, такая медуза не неуязвима. Её как минимум могут съесть. Так что это не «медуза-супергерой», а существо, способное обходить обычное старение за счёт обратного развития и клеточного перепрограммирования. Кстати, про учёных: науке уже известно, что в этом процессе задействованы механизмы регенерации, восстановления ДНК, работы стволовых клеток и изменения клеточной специализации. Но главный вопрос остаётся открытым: как именно организм включает такой «режим омоложения» и почему почти никто из животных не умеет делать это так же эффективно?

Собаки чувствуют болезни человека

7 способностей животных, которые не может объяснить наука: как собаки предсказывают наши болезни? Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Собаки, хоть и хорошо знакомые нам животные, тоже имеют один секретик. Дело в том, что четвероногие друзья могут узнать, какие изменения происходят у вас в организме, даже до ухудшения вашего самочувствия. Например, если развивается инфекция, нарушается обмен веществ или растёт опухоль, то меняется химический состав веществ, которые выделяются с дыханием, потом, мочой и кожей. Именно это и замечают собаки.

Сегодня учёные обучают животных различать образцы, связанные с определёнными заболеваниями. В разных исследованиях собаки показывали способность реагировать на запахи, связанные с некоторыми видами рака, диабетом, инфекциями и даже приближением эпилептического припадка.

Аксолотль восстанавливает конечности и органы

7 способностей животных, которые не может объяснить наука: аксолотль известен способностью восстанавливать конечности, нервы и части внутренних органов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / axolotlowner

Вы знали, что при потере конечности аксолотль может вырастить её заново? И не просто затянуть рану кожей, как это происходит у человека, а восстановить сложную структуру: кости, мышцы, нервы, сосуды и кожу. Более того, аксолотли способны восстанавливать хвост, ткани спинного мозга, части сердца и другие повреждённые структуры.

Сегодня исследователи изучают сигналы, которые помогают клеткам определять своё положение. Одну из важных ролей в этом процессе играет ретиноевая кислота — производное витамина A. Но даже знание отдельных молекул не даёт полного ответа. Чтобы человек мог регенерировать так же, нужно понять не один «ген восстановления», а целую систему команд: как отключить рубцевание, как запустить рост, как не допустить опухоли и как заставить ткани собраться в правильной форме.

Осьминоги решают задачи и меняют форму поведения

Осьминоги считаются одними из самых умных беспозвоночных и умеют решать сложные задачи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ennar0

Мало кто знает, но осьминог — одно из самых странных умных существ на планете. У него нет позвоночника, нет привычного нам скелета, но при этом он способен учиться, запоминать, открывать контейнеры, проходить простые лабиринты и находить способы добраться до еды! В поставленных экспериментах осьминоги решали задачи с банками и коробками, учились действовать по-разному в зависимости от ситуации и демонстрировали индивидуальные различия в поведении. Одни были смелее, другие осторожнее. Одни быстрее подходили к новой задаче, другие дольше наблюдали.

Самое удивительное кроется в устройстве их нервной системы. У человека и большинства знакомых нам животных центр управления находится в голове, а у осьминога значительная часть нейронов распределена по щупальцам. Это не значит, что щупальца «думают» отдельно — как самостоятельные существа. Но система управления у осьминога действительно не похожа на человеческую. Его интеллект как будто распределён по телу.

Современная наука уже признала, что осьминоги обладают развитыми когнитивными способностями. Но как именно субъективно устроено их восприятие мира, как они объединяют сигналы от глаз, кожи и щупалец и как принимают решения такой необычной нервной системой — вопросы, на которые пока нет простых ответов.

Голуби ориентируются с помощью квантовых процессов в глазах

7 способностей животных, которые не может объяснить наука: голуби используют сложную систему навигации, включая Солнце, запахи и, возможно, магнитное поле Земли. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Konoplytska

А вот ещё одна загадка: как почтовые голуби добирались до пункта назначения? Как понимали, куда им лететь? Учёные предполагают, что голуби используют не один, а несколько навигационных инструментов: Солнце, зрительные ориентиры, запахи, память маршрута и магнитное поле Земли. Последний пункт особенно загадочен. Чтобы чувствовать магнитное поле, животному нужен биологический компас. Но где он находится?

Одна из самых красивых гипотез связана с глазами птиц и белками — криптохромами. Эти светочувствительные молекулы могут участвовать в реакциях, где поведение электронов зависит от магнитного поля. На уровне физики это связано с так называемым радикально-парным механизмом — процессом, в котором квантовые свойства частиц могут влиять на химическую реакцию. Если гипотеза верна, то птица может воспринимать магнитное поле не как стрелку компаса, а как особый зрительный эффект: например, как изменение яркости или контрастности в поле зрения.

Однако с голубями всё сложнее. Новые исследования показывают, что у них может быть и другой механизм магнитной чувствительности — не в глазах, а в печени. Учёные обнаружили железосодержащие иммунные клетки, которые могут реагировать на магнитное поле и помогать птицам ориентироваться, особенно когда Солнца не видно. Однако пока что наука не поставила точку в этих исследованиях. Квантовый компас в глазах остаётся одной из самых интригующих гипотез животной навигации, но не единственным объяснением.

Летучие мыши «видят» ушами

7 способностей животных, которые не может объяснить наука: летучие мыши используют эхолокацию, чтобы ориентироваться и охотиться в полной темноте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rudmer Zwerver

Вы знали, что летучие мыши используют эхолокацию? Они издают ультразвуковые сигналы и слушают эхо, которое возвращается от объектов вокруг. Так животное понимает, где находится препятствие, как далеко летит насекомое, в какую сторону оно движется и насколько быстро приближается. Принцип эхолокации такой: звук вышел, отразился, вернулся, мозг обработал задержку и форму эха. Но простое объяснение не передаёт масштаба задачи.

Но летучая мышь летит быстро, добыча тоже движется, вокруг могут быть ветки, стены, другие мыши и десятки отражённых сигналов. При этом животное должно мгновенно отличить полезное эхо от шума. Во время охоты животные могут менять частоту, длительность и повторение сигналов. Когда цель далеко, сигналы одни. Когда насекомое почти поймано, импульсы становятся чаще, чтобы получить больше информации в решающий момент. Особенно интересно, что мозг летучих мышей не просто «слышит звук», а выстраивает из него карту пространства.

Акулы и скаты чувствуют электрические поля

Как акула чувствует электрические поля? 7 способностей животных, которые не может объяснить наука. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anastasiia Pokliatska

Мало кто знает, но в воде почти каждое живое существо оставляет слабый электрический след. Сокращаются мышцы, работает сердце, активны нервы, всё это и создаёт микроскопические электрические сигналы. Для человека они недоступны, а вот акулы и скаты их ощущают! Дело в том, что у этих животных есть особые органы чувств — ампулы Лоренцини. Внешне они выглядят как маленькие поры, особенно заметные на голове и морде. Эти структуры помогают улавливать слабые электрические поля в воде.

Эта способность помогает не только охотиться, но и участвует в ориентации и восприятии окружающей среды. Вода отлично проводит электрические сигналы, поэтому для морских животных такой канал информации особенно ценен. Однако вопрос: как животное отделяет сигнал добычи от фоновых помех — остаётся без ответа...

Вот так животные показывают, насколько законы природы сложнее, чем кажется человеку. И чем больше учёные изучают животный мир, тем чаще выясняется, что рядом с нами живут существа, чьи органы чувств, клетки и нервные системы умеют то, что мы пока только учимся понимать. Ну как вам факты? А что удивительного о животных знаете вы? Напишите в комментариях. Кстати, недавно Life.ru опубликовал информацию о магнитых бурях с 3 по 5 июня 2026. Дело в том, что утром 3 июня учёные зафиксировали сильнейшую за последние месяцы вспышку. Прогнозы на ближайшие дни уже заставляют насторожиться. А влияют ли магнитные бури на медуз?..