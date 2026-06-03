Магнитные бури 3–5 июня: на Солнце сильнейшая вспышка за 2 месяца! Когда Земле грозит мощный геошторм? Оглавление Как сильная вспышка на Солнце может повлиять на Землю? Что показывают графики магнитных бурь на 3, 4 и 5 июня 2026? Солнце резко напомнило о себе: утром 3 июня учёные зафиксировали сильнейшую за последние месяцы вспышку. Прогнозы на ближайшие дни уже заставляют насторожиться. Грозят ли нам магнитные бури и чего ожидать метеозависимым людям? Смотрим на графики ИКИ РАН с Life.ru. 3 июня, 09:32 Прогноз магнитных бурь на 3, 4 и 5 июня 2026: ИКИ РАН зафиксировал самую мощную вспышку на Солнце за последние месяцы! Ждать ли нам сильнейший геошторм в июне 2026? Обложка © ChatGPT / Анна Московко

Учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что 3 июня в 04:36 утра по московскому времени была зафиксирована самая сильная вспышка за полтора месяца! «В данном случае до порога X класса не хватило около 7 %. Ситуация на Солнце начала осложняться вчера в середине дня, когда график вспышечной активности, до этого рисовавший прямую линию, начал изображать из себя энцефалограмму», — прокомментировали астрономы.

Вспышка действительно мощная, хоть и не достигла высшего класса Х. Также, по данным учёных, на графиках можно отметить, что вспышки идут примерно с постоянным шагом около 7 часов с нарастающей интенсивностью. Так что следующую можно ждать примерно в полдень сегодня, 3 июня. И вот второй выброс вполне может достигнуть высшего класса.

Как сильная вспышка на Солнце может повлиять на Землю?

Солнце остаётся непредсказуемым: новая вспышка может усилить риск магнитных бурь на Земле. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Сама по себе солнечная вспышка не всегда вызывает магнитную бурю. Для возникновения геошторма нужно, чтобы она сопровождалась выбросом корональной массы, направленным в сторону Земли. Обычно заряженным частицам требуется от 1 до 3 суток, чтобы достичь магнитосферы нашей планеты. Именно поэтому последствия мощных солнечных событий часто проявляются не сразу, а спустя некоторое время после вспышки.

Если выброс всё же окажется геоэффективным, жители северных регионов смогут наблюдать яркие полярные сияния, а метеозависимые люди могут столкнуться с головными болями, перепадами давления, слабостью и нарушением сна. Специалисты рекомендуют в такие дни соблюдать режим отдыха, избегать переутомления и внимательно следить за обновлениями космической погоды, поскольку прогнозы могут меняться по мере поступления новых данных.

Приведёт ли эта вспышка к мощной магнитной буре? В ИКИ РАН пояснили, что пока вспышка считается безобидной, но нужно наблюдать, в течение дня ситуация может сильно поменяться. А пока солнечный ветер не принёс на Землю плазму с Солнца, взглянем на графики вероятности магнитной бури. Так ли всё спокойно или уже пора судорожно хвататься за тонометр?

Что показывают графики магнитных бурь на 3, 4 и 5 июня 2026?

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня от ИКИ РАН: будет ли магнитная буря и что ждать от коварного Солнца? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Судя по данным графиков Лаборатории солнечной астрономии, ближайшие дни не пройдут очень спокойно. 3 июня, несмотря на вспышки на Солнце, магнитосфера Земли умеренная. Индекс геомагнитной активности Kp в среднем колеблется от 1–3,5 балла. К вечеру мы наблюдаем повышение активности, но бояться пока нечего — цвет зелёный, что не может не радовать. Вероятность спокойной магнитосферы аж 43%, что довольно высокий показатель. Но не спешим расслабляться. Шансы повышенной активности наступают на пятки зелёным секторам и составляют 40%. А на риски магнитной бури приходится 17%. По итогу метеозависимые могут ощущать неприятные эффекты от коллебаний магнитосферы, но шторма мы пока не наблюдаем.

Прогноз магнитных бурь от ИКИ РАН на 3, 4 и 5 июня 2026 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Смотрим дальше, 4 и 5 июня графики совпадают: 40% — вероятность повышенной активности, а 29% приходятся на спокойную магнитосферу. Но риск магнитной бури составляет целый 31%. Это уже повод подготовиться заранее и захватить с собой обезболивающие. Индекс геомагнитной активности 4 июня доходит практически до 4 баллов, что довольно высоко, правда, позже он немного снижается до 2,5 балла.

Но, приближаясь к 5 июня, индекс снова растёт до Kp 4. В пятницу мы видим малые колебания, сектора всё ещё зелёные, но для них окраситься в жёлтый не составляет большой сложности. Хоть графики и сигналят добрым цветом, расслабляться рано. Метеозависимым лучше все три дня оставаться наготове, ситуация может поменяться в любую минуту. Учитывая вспышки 3 июня, запаситесь обезболивающими, пейте больше воды и ограничьте физические нагрузки.

Что ж, расслабляться пока рано. Солнечная активность в последние дни заметно усилилась, а потому ситуация может измениться довольно быстро. Даже если сейчас магнитосфера остаётся в зелёной зоне, коварное Солнце способно в любой момент преподнести сюрприз в виде нового мощного выброса плазмы и спровоцировать магнитную бурю. Поэтому метеозависимым людям стоит следить за обновлениями прогнозов и быть готовыми к возможным изменениям космической погоды. А пока магнитная буря по нам не ударила, самое время ознакомиться с большим гайдом по огурцам! Life.ru рассказал, как сажать, формировать куст и собирать богатый урожай.

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Авторы Анна Московко