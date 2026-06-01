Сезон шаровых молний в Москве: действительно ли они есть, чем опасны и как защититься

Шаровые молнии снова вошли в повестку: 29 мая 2026 года мая жительница Мытищ сняла на видео шаровую молнию. А физик Кирилл Эккердт в беседе с Life.ru допустил, что на кадрах действительно может быть шаровая молния. В Московском регионе сезон этого редкого явления обычно приходится на июнь, июль и август, а пик наблюдений ожидается в июле. Вероятность личной встречи с огненным шаром крайне мала — до 0,01%. Но, судя по новостям, сезон шаровых молний 2026 уже начался. Life.ru рассказывает, чем опасны шаровые молнии, какова статистика и что делать при встрече с ними!

Статистика: как часто встречаются шаровые молнии

Когда и где появляются шаровые молнии? Ключевая статистика. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Официальная статистика по шаровым молниям неполная: явление трудно зафиксировать приборами, а многие сообщения основаны на рассказах очевидцев. Тем не менее эксперты приводят ориентировочные цифры, которые мы указали в таблице выше. Стоит понимать, что шаровые молнии связаны с грозами, но встречаются крайне редко. Теоретическая вероятность столкнуться с ними летом возрастает от нуля до 0,01%.

Для обычного человека это означает простое правило: паниковать не нужно, но во время грозы лучше не стоять у открытых окон, не находиться на воде, не держаться за металлические предметы и не пытаться наблюдать молнии с балкона. Но что вообще из себя представляет шаровая молния?

Что такое шаровая молния: научное описание и теории происхождения

Гроза в Московском регионе летом 2026 года — сезон шаровых молний. Фото © Wikipedia

Шаровая молния — это редкое и до конца не объяснённое атмосферное явление. Обычно её описывают как светящийся шар, эллипс, грушевидный объект или плазмоид, который появляется во время грозы или вскоре после удара обычной линейной молнии. Чаще всего очевидцы говорят о шаре диаметром 10–50 сантиметров. Средний размер, по оценкам специалистов, около 20 сантиметров. Цвет может быть белым, жёлтым, оранжевым, красным, голубым или зеленоватым. Свечение иногда сравнивают с яркой лампой. Длительность существования: от нескольких секунд до нескольких минут. Шаровая молния может двигаться плавно, зависать, плыть вдоль стен, проводов и окон, иногда шипеть или потрескивать. Часть сообщений описывает запах озона или серы. В отличие от обычной молнии, она не выглядит как мгновенная вспышка: человек успевает заметить её движение.

Основные научные версии

Что такое шаровая молния: основные научные версии происхождения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Menno van der Haven

Первая распространённая версия — плазменная. Согласно ей, шаровая молния может быть сгустком ионизированного газа, который некоторое время удерживает форму за счёт электрических и магнитных процессов. Вторая версия связана с почвой и химическими реакциями. В 2014 году китайские исследователи сообщили о спектральном наблюдении объекта после удара молнии в землю: в спектре нашли элементы, характерные для грунта. Это поддерживает гипотезу, что обычная молния может испарять частицы почвы, а затем они светятся в виде аэрозольного или плазменного образования.

Согласно третьей версии, шаровая молния похожа на светящийся «пузырь» с оболочкой и раскалённым содержимым. Есть и более экзотические гипотезы — например, кватаронная теория А.М. Асхабова или идея аннигиляции частиц антивещества. Они интересны для науки, но не являются общепринятым объяснением. Главный вывод остаётся прежним: природа явления до конца не раскрыта.

Чем отличается шаровая молния от обычной?

Чем отличается шаровая молния от обычной? Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Обычная молния и шаровая молния связаны с грозовой электричеcкой активностью, но ведут себя по-разному. Учёные объясняют, что молния — это разряд длительностью в доли секунды, а шаровая молния, по известным наблюдениям, может существовать дольше. Поэтому она воспринимается особенно пугающе, человек видит не вспышку, а движущийся объект.

Опасность шаровой молнии: чем грозит встреча

Чем опасна шаровая молния: ожоги, взрывы, попадание в дом. Фото © Freepik

Главная опасность шаровой молнии — это непредсказуемость. Она может исчезнуть без последствий, а может взорваться, вызвать ожоги, повредить технику, стекло, стены или электропроводку. Эксперты предупреждают: столкновение человека с шаровой молнией не всегда заканчивается смертью, но ожоги и ранения фиксируются часто. За последние 10 лет, по оценкам специалистов, известно около 10 смертельных случаев, связанных с такими встречами.

Отдельный риск — попадание в дом. По сообщениям очевидцев и экспертов, шаровая молния способна проникать через открытые окна, дымоходы, вентиляцию, щели и даже через стекло. В качестве дополнительной защиты для дома называют закрытые окна и современные стеклопакеты: наружное стекло может принять удар, а внутреннее снижает риск проникновения объекта внутрь. Но это не абсолютная гарантия. Во время грозы опасны и обычные линейные молнии. Поэтому не стоит выходить на открытую местность, купаться, стоять под одиночным деревом, держать металлический зонт или находиться рядом с проводами и мачтами.

Правила безопасности: что делать при встрече с шаровой молнией

Что делать, если вы встретили шаровую молнию? Топ-5 шагов, которые могут спасти жизнь. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Что делать при встрече с шаровой молнией? Главный принцип — не создавать резких движений и не провоцировать изменение траектории объекта. Шаровая молния может реагировать на воздушные потоки, электромагнитные поля и металлические предметы.

Чего делать категорически нельзя: Нельзя убегать. Движение создаёт воздушный поток и может изменить траекторию шара. Нельзя махать руками, бросать предметы, пытаться поймать или потрогать молнию.

Движение создаёт воздушный поток и может изменить траекторию шара. Нельзя махать руками, бросать предметы, пытаться поймать или потрогать молнию. Нельзя снимать шаровую молнию на телефон . Смартфон может стать дополнительной точкой притяжения, а попытка съёмки заставляет человека двигаться и приближаться к опасному объекту.

. Смартфон может стать дополнительной точкой притяжения, а попытка съёмки заставляет человека двигаться и приближаться к опасному объекту. Нельзя подходить к окну, если гроза уже рядом. Нельзя стоять у батарей, труб, электроприборов, проводов и металлических дверей. Нельзя пользоваться проводным телефоном, а электроприборы во время сильной грозы лучше отключить от сети.

Мифы и реальность: существует ли шаровая молния на самом деле

Существует ли шаровая молния на самом деле? Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Вопрос о существовании шаровой молнии долго оставался спорным. Тысячи очевидцев описывали светящиеся шары, но научному сообществу не хватало воспроизводимых лабораторных экспериментов, качественных снимков и приборных данных. Сегодня большинство исследователей не отрицают само явление, но осторожно говорят о его природе. Доказательная база остаётся сложной: шаровая молния появляется редко, живёт недолго, возникает в опасных грозовых условиях и почти никогда не попадает в поле зрения научной аппаратуры.

Скептики напоминают: в мире миллионы камер, но убедительных видео мало. Часть наблюдений может быть спутана с обычной молнией, отражениями, авариями электросетей, пиротехникой или оптическими эффектами. Однако недавно шаровые молнии стали причиной пожаров сразу в двух российских регионах. А эксперты утверждают, что сезон шаровых молний уже начался и продлится до августа.

Шаровые молнии 2026 года — это редкое, но опасное явление летнего грозового сезона. Однако не стоит переживать, главные правила просты: не бегите, не двигайтесь резко, не снимайте на телефон, не подходите к огненному шару и не пытайтесь его трогать. Во время грозы лучше оставаться в помещении, закрыть окна, отключить электроприборы и держаться подальше от воды, металла и проводов.