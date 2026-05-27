27 мая, 12:55

Не трогать, не бежать, не смотреть: Как спастись от шаровой молнии — правила от инструктора по выживанию

Обложка © ChatGPT

Шаровые молнии стали причиной пожаров сразу в двух российских регионах — они повредили жилые дома в Архангельской области и Республике Коми. О том, как спастись от огненного шара, Life.ru рассказал эксперт по выживанию и безопасности Данила Михайловский.

Что делать при встрече с шаровой молнией

Действительно, шаровая молния существует. Она не так распространена, как обычная. Шаровая молния — это субстанция, которая движется достаточно хаотично. Если вы увидели нечто, зависшее в воздухе, то ваша задача — не совершать движений с колебательным характером. Можно медленно, аккуратно, без резких движений просто присесть вниз. Тыкать в неё, бросать предметы, бежать навстречу, рассматривать — этого делать не рекомендую.

А что насчёт обычной?

Михайловский призвал учитывать основные базовые факторы, которые притягивают молнии. Например, она всегда бьёт по объекту, который возвышается на местности.

Если вы идёте в поле, начался дождь и вы самый высокий, то высока вероятность, что молния выберет именно вас как объект для своего удара. Также если, например, вы используете зонтик. Это металлическая антенна, которая также может притянуть молнию. Если у вас имеются металлические предметы, например карабины в горах, от них нужно срочно избавиться — положить в отдельную сумку, мешок и отнести подальше от лагеря на период, пока есть угроза молнии.

В городской среде попроще — вы защищены зданиями, однако зонтик и здесь может сработать как антенна. В идеале — укройтесь в здании: дома, в магазине, в метро.

«В некоторых рекомендациях указано, что необходимо присесть и по возможности оторвать пятки от поверхности земли. Если есть возможность — встаньте на что-нибудь деревянное. Также хорошо, если вы в галошах, сапогах. Это будет более безопасным, нежели прямой контакт с поверхностью земли», — добавил эксперт.

Красивое и пугающее явление: Life.ru узнал у учёного, реальны ли шаровые молнии

