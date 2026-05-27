Не трогать, не бежать, не смотреть: Как спастись от шаровой молнии — правила от инструктора по выживанию

Если вы идёте в поле, начался дождь и вы самый высокий, то высока вероятность, что молния выберет именно вас как объект для своего удара. Также если, например, вы используете зонтик. Это металлическая антенна, которая также может притянуть молнию. Если у вас имеются металлические предметы, например карабины в горах, от них нужно срочно избавиться — положить в отдельную сумку, мешок и отнести подальше от лагеря на период, пока есть угроза молнии.