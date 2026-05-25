25 мая, 12:47

Шаровые молнии спалили дома в двух регионах России

Шаровые молнии стали причиной пожаров сразу в двух российских регионах. Огненные шары повредили жилые строения в Архангельской области и Республике Коми.

Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области уточнило, что в Шенкурске небесное явление ударило в двухквартирный дом из дерева. Она пробила обшивку и внутреннюю часть стены. Люди не пострадали.

Ещё один инцидент произошёл в селе Сторожевск, информирует МЧС Коми. Там шаровая молния полностью спалила частное строение. Пожар охватил 30 квадратных метров. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

А сегодня в хостеле на востоке столицы разгорелся крупный пожар, из здания эвакуировали около 600 человек. Возгоранию присвоили второй ранг сложности. В ГУ МЧС РФ по Москве уточнили, что до прибытия пожарных люди самостоятельно покинули здание, никто не пострадал.

Обложка © МЧС по Коми

Александра Мышляева
