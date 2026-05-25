600 человек эвакуированы из охваченного огнём хостела в Москве
Обложка © Телеграм / ЧП / Москва
Около 600 человек были эвакуированы из хостела на востоке Москвы, который охватил мощный пожар. По предварительной информации, никто в пожаре не пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно покинули здание около 600 человек», — уточнили в МЧС.
Пожару присвоен 2 ранг сложности, на месте работают экстренные службы. Площадь возгорания составляет около 300 квадратов, всё здание объято чёрным дымом.
