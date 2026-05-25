В Москве горит хостел, внутри могло находиться около 600 человек

Хостел загорелся на Монтажной улице в районе Гольяново в Москве, плозадь возгорания составляет около 300 квадратов. Как пишет SHOT, внутри может находиться около 600 человек, сейчас людей эвакуируют из здания.

Пожару присвоен 2 ранг сложности, на месте работают экстренные службы. В ГУ МЧС РФ по Москве уточнили, что до прибытия пожарных люди самостоятельно покинули здание.