Пожар на рынке «Тополёк» в Новой Москве полностью ликвидирован

Пожар, вспыхнувший на рынке «Тополёк» в Новой Москве, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, возгорание было локализовано на площади около 1500 квадратных метров, после чего огонь удалось полностью потушить. В МЧС уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что огонь охватил одноэтажный торговый павильон на территории рынка в Проектируемом проезде № 134. По предварительным данным, возгорание началось со стройматериалов, после чего пламя быстро распространилось по территории. На месте также находились газовые баллоны, что усложняло работу пожарных.