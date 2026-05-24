Во Владимирской области из-за атаки дронов ВСУ возник пожар площадью 800 кв. м

В ночь на 24 мая в Камешковском округе Владимирской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) была повреждена инфраструктура. Возгорание произошло на площади около 800 кв. м. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Силы и средства мобилизованы. На месте происшествия работают оперативные службы. Угроза атаки сохраняется», — написал он.

Ранее в Сумской области Вооружённые силы Украины пытались провести переброску личного состава под видом похоронной колонны. Российская разведка выявила движение колонны на севере региона и передала координаты расчёту FPV-дрона. Во время воздушной атаки находившиеся на месте украинские военнослужащие начали рассредотачиваться и покидать позиции.