В Сумской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались провести переброску личного состава под видом похоронной колонны. Как сообщает Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север», российская разведка выявила движение колонны на севере региона и передала координаты расчёту FPV-дрона.

«Командование ВСУ продолжает опускаться всё ниже, маскируя перевоз личного состава под похороны», — говорится в сообщении.

Во время воздушной атаки находившиеся на месте украинские военнослужащие начали рассредотачиваться и покидать позиции.

Ранее группировка войск «Север» отчиталась об уничтожении 185 украинских военнослужащих за сутки. Также был уничтожен американский бронетранспортёр М113, две бронированные машины, 19 автомобилей, американская гаубица М101, три станции радиоэлектронной борьбы и четыре миномёта ВСУ. Кроме того, подразделения группировки ликвидировали 40 пунктов управления беспилотниками, 40 самолётов-беспилотников и 51 тяжёлый боевой октокоптер R-18.