Крупный пожар охватил рынок «Тополёк» в Новой Москве
Прокуратура Москвы
В Новой Москве произошёл пожар на рынке «Тополёк» в Проектируемом проезде № 134. Об этом сообщили в главке МЧС России по столице.
«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.
Возгорание случилось в одноэтажном торговом павильоне. По данным источника РЕН ТВ, загорелись стройматериалы.
Огонь активно распространяется. На рынке также находятся газовые баллоны.
