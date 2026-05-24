Пожар произошёл в административном здании с автомастерскими в Новосибирске

Крупный пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров произошёл в административном здании складского и производственного назначения в Калининском районе Новосибирска. Об этом сообщили в МЧС России.

Возгорание произошло ночью на улице Богдана Хмельницкого. По данным спасателей, к моменту прибытия первых подразделений огонь охватил кровлю двухэтажной секции здания, внутри наблюдалось плотное задымление. В помещениях располагались автомастерские и складировались автозапчасти. Во время разведки людей внутри не обнаружили. До прибытия пожарных в здании находился охранник, он смог эвакуироваться самостоятельно.

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Новосибирской области Вячеслав Токарев сообщил о локализации открытого горения. После этого подразделения продолжили работу на месте происшествия.

Ранее крупный пожар произошёл в здании Научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов в Иркутске. Площадь возгорания составила около 700 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, погибших и пострадавших не было. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявлял, что окончательные выводы сделают после проверки дознавателей и сотрудников испытательной пожарной лаборатории. Для ликвидации пожара привлекали 55 сотрудников МЧС и 18 единиц спецтехники.