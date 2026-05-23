Названа предварительная причина пожара в НИИ в Иркутске

В центре Иркутска ликвидировали крупный пожар в научно-исследовательском институте. По предварительным данным, причиной стали нарушения правил безопасности при проведении огневых работ. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Возгорание произошло в здании научно-исследовательского института «Иргиридмет». Площадь пожара составила около 700 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Пострадавших и погибших нет. Для ликвидации огня привлекались 55 пожарных и 18 единиц спецтехники. Предварительно причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

«Но окончательные выводы будут сделаны после того, как дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории тщательно изучат все обстоятельства», — написал Кобзев в своём Telegram-канале.

По факту происшествия прокуратура начала проверку, специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.