23 мая, 02:37

На юго-востоке Москвы загорелся склад на площади 400 кв. метров

Пожар вспыхнул в административно-складском комплексе на Стахановской улице в Москве. Площадь возгорания, по предварительным данным, достигла 400 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

«В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Стахановская, д.6 стр.6. Происходит загорание складируемой продукции в административно-складском здании. Люди покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что в клубе «Виера» на Ропшинском шоссе произошёл пожар, в результате которого погибли 18 лошадей. Директор базы уже прокомментировала ситуацию. По её словам, никаких конфликтов с местными жителями у владельца не возникало, сообщений об угрозах поджога тоже не поступало.

Тимур Хингеев
