В Нью-Йорке при взрыве на верфи пострадали 36 человек

В Нью-Йорке на судостроительном заводе произошёл взрыв на барже. Телеканал CBS со ссылкой на пожарный департамент города сообщал о 16 пострадавших.

Трое из пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Среди раненых — 13 пожарных, двое фельдшеров и один случайный прохожий. Огонь на острове Статен-Айленд в Нью-Йорке бушевал больше 50 минут, и лишь затем последовал взрыв.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, число пострадавших при взрыве на верфи в Нью-Йорке выросло до 36 человек, один погиб.

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе BP Cherry Point в штате Вашингтон (США) произошёл взрыв. Представители компании подтвердили происшествие. По данным пожарных округа Уотком, в больницы были доставлены три человека: одному потребовалась расширенная медицинская помощь, ещё двое получили базовую. В то же время в самой компании сообщили о четырёх пострадавших.