Стала известна причина взрыва на нефтегазовом заводе в Венгрии

В венгерском городе Тисауйварош на нефтегазовом предприятии MOL произошёл взрыв компрессора, что, по предварительным данным, и стало причиной крупного пожара. Эту версию озвучил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань.

«По нашей информации, на заводе Olefin-1 произошёл взрыв компрессора после его длительной остановки», — написал он в личном блоге.

По его словам, бригады пожарных продолжают бороться с огнём. К месту аварии оперативно направили передвижную лабораторию для контроля качества воздуха. Специалисты уже провели замеры и пока не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Напомним, что в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе венгерской компании MOL погиб один человек, несколько получили тяжёлые травмы. ЧП случилось в момент перезапуска предприятия, после чего вспыхнул пожар. На место прибыли министр энергетики Иштван Капитань и председатель правления MOL Жолт Гернади, которые включились в координацию работ. Экстренные службы заверили, что утечки опасных веществ и угрозы для жителей нет.