Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 08:32

На заводе нефтегазовой компании Венгрии MOL прогремел мощный взрыв

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Peter Magyar

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Peter Magyar

На нефтеперерабатывающем заводе венгерской компании MOL произошёл взрыв. В результате инцидента погиб один человек, несколько работников получили тяжёлые травмы. О происшествии сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

По его данным, после взрыва на предприятии начался пожар, который удалось оперативно локализовать. Инцидент произошёл во время перезапуска завода. Причины аварии сейчас выясняются. На место прибыли министр энергетики Иштван Капитань и председатель правления MOL Жолт Гернади, которые принимают участие в координации работ.

Экстренные службы заявили, что угрозы для населения нет. Для мониторинга ситуации к предприятию направлена мобильная лаборатория. Также отмечается, что завод MOL связан с транзитом нефти по трубопроводу «Дружба».

Клубы дыма окутали Луизиану из-за мощного взрыва на НПЗ
Клубы дыма окутали Луизиану из-за мощного взрыва на НПЗ

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Венгрия
  • Петер Мадьяр
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar