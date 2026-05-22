На заводе нефтегазовой компании Венгрии MOL прогремел мощный взрыв

На нефтеперерабатывающем заводе венгерской компании MOL произошёл взрыв. В результате инцидента погиб один человек, несколько работников получили тяжёлые травмы. О происшествии сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

По его данным, после взрыва на предприятии начался пожар, который удалось оперативно локализовать. Инцидент произошёл во время перезапуска завода. Причины аварии сейчас выясняются. На место прибыли министр энергетики Иштван Капитань и председатель правления MOL Жолт Гернади, которые принимают участие в координации работ.

Экстренные службы заявили, что угрозы для населения нет. Для мониторинга ситуации к предприятию направлена мобильная лаборатория. Также отмечается, что завод MOL связан с транзитом нефти по трубопроводу «Дружба».