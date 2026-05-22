Опубликовано видео с места взрыва на заводе MOL в Венгрии

В Сети появилось видео с места взрыва на нефтеперерабатывающем заводе венгерской компании MOL в городе Тисауйварош. На записи зафиксированы последствия происшествия и работа экстренных служб на территории предприятия.

В результате инцидента один человек погиб, ещё несколько сотрудников получили тяжёлые травмы, сообщал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, после взрыва на предприятии начался пожар, который удалось оперативно локализовать. Инцидент произошёл во время перезапуска завода.

Причины аварии сейчас выясняются. На месте ЧП работают министр энергетики Иштван Капитани и глава MOL Жолт Хернади. Они принимают участие в координации действий и оценке ситуации на предприятии.