22 мая, 11:08

Опубликовано видео с места взрыва на заводе MOL в Венгрии

В Сети появилось видео с места взрыва на нефтеперерабатывающем заводе венгерской компании MOL в городе Тисауйварош. На записи зафиксированы последствия происшествия и работа экстренных служб на территории предприятия.

В результате инцидента один человек погиб, ещё несколько сотрудников получили тяжёлые травмы, сообщал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, после взрыва на предприятии начался пожар, который удалось оперативно локализовать. Инцидент произошёл во время перезапуска завода.

Видео © X/Wolverine Update

Причины аварии сейчас выясняются. На месте ЧП работают министр энергетики Иштван Капитани и глава MOL Жолт Хернади. Они принимают участие в координации действий и оценке ситуации на предприятии.

Николь Вербер
