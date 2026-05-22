На конно-спортивной базе в Петергофе заживо сгорели 18 лошадей

В Петергофе во время пожара на тренировочной базе погибли 18 лошадей. Информацию о происшествии сообщает Telegram-канал SHOT.

Возгорание случилось на Ровшанском шоссе, где находится клуб «Виера». Всего там содержались 35 животных, поэтому число жертв может увеличиться.

Директор базы уже прокомментировала ситуацию. По её словам, никаких конфликтов с местными жителями у владельца не возникало, сообщений об угрозах поджога тоже не поступало. Причины ЧП сейчас выясняются.