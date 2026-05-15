Три конюшни с пони и лошадьми загадочно сгорели у элитных посёлков в Тюмени

В Тюмени за последнее время сгорели сразу три конюшни — «Аллегро», «Патрушево» и «Луговое». В одном из пожаров погиб пони: животное сильно обгорело, а начальница клуба несколько раз бросалась в огонь, пытаясь его спасти. Трагическую историю рассказал Telegram-канал SHOT.

В Тюмени загорелись три конюшни за короткий срок — владельцы подозревают поджог. Видео © SHOT

В Тюмени загорелись три конюшни за короткий срок — владельцы подозревают поджог. Видео © SHOT

Владельцы лошадей, которые арендовали места в этих конюшнях, считают, что пожары могли быть устроены намеренно. Они связывают это со строительством элитного коттеджного посёлка рядом с клубом «Луговое». По словам арендаторов, новые соседи купили землю подешевле — из-за близости к конюшням. Но потом могли испугаться, что люди не захотят покупать дорогие дома из-за запаха от лошадей.

Огонь также уничтожил клубы «Патрушево» и «Аллегро». Владельцы последнего говорят, что нашли рядом с местом пожара канистру с бензином. Сейчас следователи выясняют причину возгораний. Местные любители конного спорта подтвердили, что рядом с пострадавшими конюшнями тоже строятся коттеджные посёлки.

А в Казани мужчина за одну ночь успел поджечь легковой автомобиль и домофон в доме на улице Кайбийцкой. По словам жильцов, до поджога иномарки нарушитель пытался спалить мусорный бак и мопед, а также регулярно проникал в подъезды и пачкал стены фекалиями. Его сочли невменяемым.