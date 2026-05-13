«Бункер Сталина» в Измайлове не пострадал при пожаре, однако экскурсии отменены
Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Выставочное пространство «Бункер Сталина» в Измайлове не пострадало в результате крупного пожара на Вернисажной улице. Об этом RG.ru сообщили в администрации музейного комплекса.
Подземный объект, по словам собеседников, остался цел. Однако территория вокруг музея пока закрыта для посещения.
«На экскурсии мы пока никого не берём», — уточнил сотрудник администрации.
Персонал музея сам ожидает дополнительной информации о режиме работы до конца дня.
Ранее Life.ru писал, что более 20 квестов сгорели в ангаре рядом с Измайловским Кремлём. Огонь быстро распространился внутри ангара и уничтожил большое количество квест-комнат. Согласно данным столичного МЧС, площадь пожара достигла 3 тыс. кв. метров. Позднее стало известно, что в квеструме обрушились стены, перекрытия и крыша.
