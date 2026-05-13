В квеструме в московском Измайлове обрушились стены, перекрытия и крыша
Обложка © Telegram / SHOT
В здании квеструма на Вернисажной улице в Москве полностью обрушились перекрытия и крыша. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидца.
Кадры с тушением ангара. Видео © Telegram / SHOT
Согласно источнику, крыша, стены и перекрытия обрушились из-за полного выгорания половины ангара. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.
Ранее Life.ru писал, что более 20 квестов сгорели в ангаре рядом с Измайловским Кремлём. Огонь быстро распространился внутри ангара и уничтожил большое количество квест-комнат. Согласно данным столичного МЧС, площадь пожара достигла 3 тыс. кв. метров. Пожар на востоке Москвы локализован.
