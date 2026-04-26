В Казани местный неадекват под покровом ночи поджёг машину и домофон

В Казани неизвестный мужчина, которого местные жители называют невменяемым, за одну ночь поджёг легковой автомобиль и домофон в одном из домов на улице Кайбийцкой. Об этом сообщает Mash Iptash.

Пожарные оперативно потушили огонь, однако пламя успело перекинуться на соседнюю машину. По словам жителей, до этого дебошир пытался поджечь мусорный бак и мопед, а также регулярно забегал в подъезды и мазал стены фекалиями.

Жильцы обратились с заявлением в полицию. Правоохранители проводят проверку.

