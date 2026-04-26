26 апреля, 10:54

В Казани местный неадекват под покровом ночи поджёг машину и домофон

Житель Казани за ночь поджёг машину и домофон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Spirit

В Казани неизвестный мужчина, которого местные жители называют невменяемым, за одну ночь поджёг легковой автомобиль и домофон в одном из домов на улице Кайбийцкой. Об этом сообщает Mash Iptash.

Ночной пироман из Казани попал на камеры. Видео © Telegram / Mash Iptash

Пожарные оперативно потушили огонь, однако пламя успело перекинуться на соседнюю машину. По словам жителей, до этого дебошир пытался поджечь мусорный бак и мопед, а также регулярно забегал в подъезды и мазал стены фекалиями.

Жильцы обратились с заявлением в полицию. Правоохранители проводят проверку.

В Лондоне пытались поджечь синагогу Kenton United
Ранее Life.ru рассказывал, как в Чебоксарах Следственный комитет возбудил уголовное дело против 16-летней девушки, подозреваемой в поджоге служебной машины полиции. По версии следствия, в начале апреля несовершеннолетняя действовала под влиянием мошенников из интернета, которые убедили её в мессенджере, будто она помогает правоохранительным органам.

Юрий Лысенко
