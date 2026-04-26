В Казани местный неадекват под покровом ночи поджёг машину и домофон
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Spirit
В Казани неизвестный мужчина, которого местные жители называют невменяемым, за одну ночь поджёг легковой автомобиль и домофон в одном из домов на улице Кайбийцкой. Об этом сообщает Mash Iptash.
Ночной пироман из Казани попал на камеры. Видео © Telegram / Mash Iptash
Пожарные оперативно потушили огонь, однако пламя успело перекинуться на соседнюю машину. По словам жителей, до этого дебошир пытался поджечь мусорный бак и мопед, а также регулярно забегал в подъезды и мазал стены фекалиями.
Жильцы обратились с заявлением в полицию. Правоохранители проводят проверку.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.