В Иркутске полностью потушили пожар в здании НИИ благородных и редких металлов

Обложка © МАКС / МЧС Иркутской области

Сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области ликвидировали возгорание в здании научного учреждения. Пожар в НИИ благородных и редких металлов имени А. А. Трофимука удалось полностью потушить.

Оперативные службы работали на месте происшествия несколько часов. Очаг возгорания находился в одном из лабораторных корпусов. Пламя не успело перекинуться на соседние строения и склады с реактивами.

Напомним, пожар охватил научный институт в Иркутске на площади 700 квадратов. Информация о задымлении на последнем этаже четырёхэтажного здания НИИ благородных и редких металлов и алмазов поступила сегодня в 10:58. По данным спасателей, возгорание началось на верхнем этаже здания.

Дарья Денисова
