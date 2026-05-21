Несколько десятков построек и гаражей сгорело дотла в Мирном под Архангельском
Обложка © VK / Мирный официальный
В городе Мирный Архангельской области пожар охватил несколько гаражей, огонь распространился на 600 квадратных метров. Сгорело несколько десятков построек. Об этом рассказали в городской администрации.
«Огнём уничтожено уже несколько десятков построек. К тушению привлечены силы и средства СПСЧ № 4, Мирнинской ПАСС, пожарные МО РФ и Плесецкого округа», — уточнили местные власти.
Прямо сейчас огнеборцы продолжают борьбу с возгоранием. По предварительной информации, жертв и пострадавших удалось избежать. Причины ЧП выясняются.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области многодетная семья погибшего участника специальной военной операции осталась без дома после пожара. Огонь уничтожил вещи семьи и часть документов. Местные власти пообещали решить жилищный вопрос погорельцев.
