Несколько десятков построек и гаражей сгорело дотла в Мирном под Архангельском

В городе Мирный Архангельской области пожар охватил несколько гаражей, огонь распространился на 600 квадратных метров. Сгорело несколько десятков построек. Об этом рассказали в городской администрации.

Пожар под Архангельском. Фото © VK / Мирный официальный

Пожар под Архангельском. Фото © VK / Мирный официальный

Пожар под Архангельском. Фото © VK / Мирный официальный

«Огнём уничтожено уже несколько десятков построек. К тушению привлечены силы и средства СПСЧ № 4, Мирнинской ПАСС, пожарные МО РФ и Плесецкого округа», — уточнили местные власти.

Прямо сейчас огнеборцы продолжают борьбу с возгоранием. По предварительной информации, жертв и пострадавших удалось избежать. Причины ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области многодетная семья погибшего участника специальной военной операции осталась без дома после пожара. Огонь уничтожил вещи семьи и часть документов. Местные власти пообещали решить жилищный вопрос погорельцев.