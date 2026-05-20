Семья погибшего участника СВО осталась без дома после пожара на Урале

В Свердловской области многодетная семья погибшего участника специальной военной операции осталась без дома после пожара. О случившемся сообщил временно исполняющий обязанности главы Берёзовского городского округа Владимир Шауракс.

Пожар произошёл 19 мая в посёлке Монетный. В доме проживали жена участника СВО, двое её сыновей 12 и 19 лет, а также двухлетняя дочь. Огонь уничтожил вещи семьи и часть документов. По словам Шауракса, трагедия произошла всего через неделю после похорон главы семьи, погибшего при выполнении задач в зоне СВО.

«Не можем оставить семью один на один с бедой», — подчеркнул чиновник.

Он сообщил, что поручил своему заместителю по социальным вопросам Артуру Садрееву взять ситуацию на полное сопровождение. Семье пообещали помочь с восстановлением документов и рассмотреть возможность предоставления жилья из манёвренного фонда.

