20 мая, 09:18

Семья погибшего участника СВО осталась без дома после пожара на Урале

Тушение пожара у семьи участника СВО в Свердловской области. Обложка © Telegram / Актуальный Шауракс

В Свердловской области многодетная семья погибшего участника специальной военной операции осталась без дома после пожара. О случившемся сообщил временно исполняющий обязанности главы Берёзовского городского округа Владимир Шауракс.

Пожар произошёл 19 мая в посёлке Монетный. В доме проживали жена участника СВО, двое её сыновей 12 и 19 лет, а также двухлетняя дочь. Огонь уничтожил вещи семьи и часть документов. По словам Шауракса, трагедия произошла всего через неделю после похорон главы семьи, погибшего при выполнении задач в зоне СВО.

«Не можем оставить семью один на один с бедой», — подчеркнул чиновник.

Он сообщил, что поручил своему заместителю по социальным вопросам Артуру Садрееву взять ситуацию на полное сопровождение. Семье пообещали помочь с восстановлением документов и рассмотреть возможность предоставления жилья из манёвренного фонда.

При пожаре в многоэтажке Нальчика пострадали пять человек, включая двоих детей

Ранее Life.ru рассказывал, что в подмосковной Лобне два человека погибли при пожаре в частном жилом доме. Сообщение о пожаре поступило от очевидца в 17:30. Горел одноэтажный деревянно-брусовой дом (8 на 6 метров), обшитый сайдингом. В 17:47 пожару присвоили ранг №1. К 18:06 пламя локализовали на площади 48 квадратных метров — огонь охватил практически всё здание.

Александра Мышляева
