Ребёнок и бабушка погибли при пожаре в частном доме в Лобне
В подмосковной Лобне два человека погибли при пожаре в частном жилом доме. Трагедия произошла вечером 17 мая в микрорайоне Красная Поляна на улице Школьной, сообщили в региональном МЧС.
Сообщение о возгорании поступило от очевидца в 17:30. Горел одноэтажный деревянно-брусовой дом размером 8 на 6 метров, обшитый сайдингом.
В 17:47 пожару присвоили ранг №1. К 18:06 огонь удалось локализовать на площади 48 квадратных метров — фактически пламя охватило всё строение. Открытое горение ликвидировали в 18:23, а последствия пожара устранили к 20:45.
Всего к тушению привлекали 22 человека и семь единиц техники. От МЧС России работали 14 специалистов и четыре единицы техники. Как пишет ТАСС, в результате ЧП погибли ребёнок и его бабушка.
Ранее сильный пожар произошёл на востоке Москвы. На Амурской улице загорелись складированные отделочные материалы. Площадь возгорания увеличилась до 300 квадратов. Из-за пожара движение по Северо-Восточной хорде пришлось перекрыть в обе стороны. Судя по видео, которое распространилось в Сети, от места ЧП ввысь поднялся огромный столб чёрного дыма.
