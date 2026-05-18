Ребёнок и бабушка погибли при пожаре в частном доме в Лобне

В подмосковной Лобне два человека погибли при пожаре в частном жилом доме. Трагедия произошла вечером 17 мая в микрорайоне Красная Поляна на улице Школьной, сообщили в региональном МЧС.

Сообщение о возгорании поступило от очевидца в 17:30. Горел одноэтажный деревянно-брусовой дом размером 8 на 6 метров, обшитый сайдингом.

В 17:47 пожару присвоили ранг №1. К 18:06 огонь удалось локализовать на площади 48 квадратных метров — фактически пламя охватило всё строение. Открытое горение ликвидировали в 18:23, а последствия пожара устранили к 20:45.

Всего к тушению привлекали 22 человека и семь единиц техники. От МЧС России работали 14 специалистов и четыре единицы техники. Как пишет ТАСС, в результате ЧП погибли ребёнок и его бабушка.