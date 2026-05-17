Появилось видео пожара на северо-востоке Москвы, который охватил 300 квадратов
Пожар на северо-востоке Москвы. Обложка © Telegram / ЧП / Москва
На Амурской улице в Москве произошёл пожар на открытой площадке со стройматериалами. Площадь возгорания увеличилась до 300 квадратных метров. В Сети появилось видео с места происшествия.
Пожар на северо-востоке Москвы. Видео © Telegram / ЧП / Москва
На кадрах виден большой столб чёрного дыма, поднимающийся в небо. Огонь распространился на складируемые отделочные материалы, находившиеся на открытой площадке. Экстренные службы продолжают работу на месте, обстоятельства происшествия и возможные пострадавшие уточняются.
Ранее сообщалось, что движение на Северо-Восточной хорде перекрыли в обе стороны из-за пожара. Ограничения действуют в районе дома № 3 по Окружному проезду — в сторону Щёлковского шоссе и обратно. На месте происшествия работают оперативные службы.
Самые актуальные новости о городе, транспорте и москвичах — в разделе «Москва» на Life.ru.