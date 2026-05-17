Движение на Северо-Восточной хорде перекрыли в обе стороны из-за пожара

Движение транспорта по Северо-Восточной хорде (СВХ) перекрыто в обе стороны из-за пожара. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Видео © Telegram / ЧП / Москва

Ограничения действуют в районе дома № 3 по Окружному проезду — в сторону Щёлковского шоссе и обратно. На месте происшествия работают оперативные службы города. В Дептрансе призвали водителей заранее выбирать пути объезда и следить за обновлением информации.

Напомним, на Амурской улице в столице загорелись складируемые отделочные материалы. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.