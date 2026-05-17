Сильный пожар вспыхнул на востоке Москвы

На востоке Москвы вспыхнул сильный пожар. Как сообщает Baza, предварительно, загорелся строительный мусор.

Очаг возгорания находится под мостом на Амурской улице. Площадь, охваченная огнём, достигла примерно 200 квадратных метров. Клубы густого чёрного дыма поднимаются высоко в небо, их видно со значительного расстояния.

Автомобилисты, проезжающие по мосту в этот момент, столкнулись с почти нулевой видимостью.

На место происшествия оперативно выехали экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре в ангаре у Измайловского Кремля, где огонь уничтожил свыше 20 квест-комнат. Пламя стремительно охватило помещение, площадь возгорания, по данным столичного МЧС, составила 3 тысячи квадратных метров. Позже появилась информация об обрушении в здании стен, перекрытий и кровли.