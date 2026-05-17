17 мая, 13:02

Сильный пожар вспыхнул на востоке Москвы

На востоке Москвы вспыхнул сильный пожар. Как сообщает Baza, предварительно, загорелся строительный мусор.

Пожар на востоке Москвы. Видео © Telegram / ЧП / Москва

Очаг возгорания находится под мостом на Амурской улице. Площадь, охваченная огнём, достигла примерно 200 квадратных метров. Клубы густого чёрного дыма поднимаются высоко в небо, их видно со значительного расстояния.

Автомобилисты, проезжающие по мосту в этот момент, столкнулись с почти нулевой видимостью.

На место происшествия оперативно выехали экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.

«Бункер Сталина» в Измайлове не пострадал при пожаре, однако экскурсии отменены

Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре в ангаре у Измайловского Кремля, где огонь уничтожил свыше 20 квест-комнат. Пламя стремительно охватило помещение, площадь возгорания, по данным столичного МЧС, составила 3 тысячи квадратных метров. Позже появилась информация об обрушении в здании стен, перекрытий и кровли.

Никита Никонов
