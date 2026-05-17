На трассе под Челябинском взорвался грузовик с газом, пожар сняли на видео

На трассе М5 под Челябинском прямо на ходу взорвался и загорелся грузовик, работающий на метане. Видео объятой пламенем машины передаёт телеграм-канал «31tv.ru | Челябинск».

Инцидент произошёл на участке между Челябинском и Екатеринбургом. Перед возгоранием очевидцы слышали громкий хлопок, похожий на взрыв. Водитель успел в последний момент выскочить из кабины и не пострадал.

Сбежавшиеся на помощь люди смогли отцепить прицеп от горящей фуры, не дав огню перекинуться дальше. Кабина грузовика сгорела дотла.

Ранее в Дмитровском городском округе фура протаранила восемь легковых автомобилей, стоявших на красный сигнал светофора. ДТП случилось на 65-м километре трассы А-108 МБК. По предварительным данным, водитель большегруза потерял управление и врезался в колонну машин. За медицинской помощью обратились четыре человека.