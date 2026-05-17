17 мая, 13:34

В МЧС рассказали подробности о сильном пожаре на востоке Москвы

МЧС: На востоке Москвы загорелись складируемые отделочные материалы

Обложка © Telegram / ЧП / Москва

На Амурской улице в столице загорелись складируемые отделочные материалы. О происшествии рассказали в пресс-службе городского ГУ МЧС, пишет ТАСС.

Пожар на востоке Москвы. Видео © Telegram / ЧП / Москва

Изначально сообщалось, что возгорание на открытой площадке охватило 200 квадратных метров. Однако позже представители оперативных служб уточнили: огонь распространился на 300 квадратов.

Информация о пострадавших и обстоятельствах ЧП сейчас выясняется. На месте работают экстренные службы.

Из-за инцидента департамент транспорта Москвы перекрыл движение по Северо-Восточной хорде в обе стороны. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты объезда.

Никита Никонов
