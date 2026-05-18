При пожаре в многоэтажке Нальчика пострадали пять человек, включая двоих детей

В Нальчике при пожаре в многоэтажке пострадали пять человек, среди них двое детей. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Информация о состоянии здоровья пострадавших и характере их травм уточняется. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, в Нальчике на улице Калмыкова загорелась квартира на пятом этаже, после чего пламя охватило мансарду и кровлю многоквартирного жилого дома. К моменту прибытия расчётов огонь уже бушевал на площади в 600 квадратных метров. Пожарные вынесли из горящего здания трёх человек, включая двоих детей, и передали пострадавших медикам.