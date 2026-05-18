18 мая, 09:27

В Нальчике загорелась кровля жилого дома на площади 600 квадратов

В Нальчике загорелась кровля жилого дома. Обложка © МАКС / МЧС Кабардино-Балкарии

В Нальчике на улице Калмыкова загорелась квартира на пятом этаже, после чего пламя охватило мансарду и кровлю многоквартирного жилого дома. О происшествии доложили в региональном главке МЧС.

В Нальчике загорелась кровля жилого дома. Видео © МАКС / МЧС Кабардино-Балкарии

К моменту прибытия расчётов огонь уже бушевал на площади в 600 квадратных метров. Пожарные вынесли из горящего здания трёх человек, включая двоих детей, и передали пострадавших медикам.

Погибших, по предварительным данным, нет. Из задымлённого дома организованно вывели ещё 25 жильцов. Ликвидируют возгорание 11 единиц техники и 60 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске пожарные расчёты полностью ликвидировали открытое горение в техническом здании у ТЭЦ-2, где накануне вечером вспыхнуло трансформаторное масло. Очаг находился на территории предприятия. Пламя успело охватить постройку размером 6 на 12 метров и разлиться на открытой площадке в пятьсот квадратных метров.

Юлия Сафиулина
