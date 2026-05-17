Пожар на стройплощадке на северо-востоке Москвы потушили
Пожар на северо-востоке Москвы.
Пожар на Амурской улице в Москве полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Возгорание произошло по адресу: дом №2, корпус 1. Горели складируемые отделочные и лакокрасочные материалы на открытой площадке под Северо-Восточной хордой.
Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В результате происшествия произошло провисание дорожного полотна в сторону Северного административного округа. Специалисты продолжают работать на месте. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что движение на Северо-Восточной хорде перекрыли в обе стороны из-за пожара. Ограничения действуют в районе дома № 3 по Окружному проезду — в сторону Щёлковского шоссе и обратно.
