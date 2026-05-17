17 мая, 14:37

Пожарный поезд с 160 тоннами воды выехал на тушение огня на северо-востоке Москвы

Обложка © ЧП / Москва

Пожарный поезд со 160 тоннами воды и 3,5 тонны пенообразователя отправили для ликвидации возгорания под мостом на Амурской улице в Москве. О привлечении состава сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Объектам инфраструктуры ничего не угрожает, заверили в организации. На месте продолжают работать экстренные службы.

Напомним, по предварительным данным, пожар вспыхнул из-за строительного мусора и складируемых отделочных материалов. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Из-под моста валит чёрный дым, почти полностью перекрывший видимость на проезжей части. Автомобилистов предупредили о нулевой видимости. Движение по Северо-Восточной хорде в районе третьего дома по Окружному проезду перекрыто в обе стороны. В департаменте транспорта попросили заранее выбирать объезд.

Юлия Сафиулина
