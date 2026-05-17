Пожарный поезд с 160 тоннами воды выехал на тушение огня на северо-востоке Москвы

Пожарный поезд со 160 тоннами воды и 3,5 тонны пенообразователя отправили для ликвидации возгорания под мостом на Амурской улице в Москве. О привлечении состава сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Объектам инфраструктуры ничего не угрожает, заверили в организации. На месте продолжают работать экстренные службы.