В Ульяновске ликвидировали открытое горение в здании рядом с ТЭЦ-2

В Ульяновске пожарные расчёты локализовали и ликвидировали открытое горение в техническом здании рядом с ТЭЦ-2. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«В 19:29 17.05.2026 в ОДС ГУ МЧС России по Ульяновской области поступила информация о том, что произошло возгорание здания на территории предприятия по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный. В 21:08 локализация. В 22:23 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Напомним, в Заволжском районе Ульяновска загорелось техническое здание, рядом с которым на открытой территории разлились и вспыхнули нефтепродукты. Пожар охватил здание размером 6 на 12 метров. Огонь распространился на 500 квадратных метров. Предварительно установлено, что загорелось трансформаторное масло в техническом помещении. Пострадавших нет. Специалисты считают, что причиной возгорания стала аномальная жара.