В Ульяновске на промзоне полыхают 500 «квадратов» нефтепродуктов

В Заволжском районе Ульяновска загорелось техническое здание, рядом с которым на открытой территории разлились и вспыхнули нефтепродукты. О происшествии на проезде Инженерном сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Пламя охватило постройку размером 6 на 12 метров и растеклось по площади в 500 квадратных метров. По предварительным данным, загорелось трансформаторное масло в техническом помещении на территории, прилегающей к ТЭЦ-2. Пожарные расчёты незамедлительно прибыли к месту вызова.

В администрации Ульяновска уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет. Наиболее вероятной причиной воспламенения специалисты называют аномально жаркую погоду. Внешних воздействий, по предварительной информации, не зафиксировано.

Глава города Александр Болдакин распорядился направить на подмогу спасателям дежурного, руководство «Управления гражданской защиты» и городские поисково-спасательные службы. Им поручено оказывать полное содействие пожарным.

«Болдакин поручил оказать необходимое содействие в ликвидации нештатной ситуации силам и средствам региональной группировки МЧС, а затем — провести тщательную проверку соблюдения норм техники безопасности и правил обращения с опасными жидкостями», — говорится в сообщении

