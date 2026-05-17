Движение по Крымскому мосту приостановлено второй раз за день

Автомобильное движение по Крымскому мосту вновь временно приостановили. За день это уже второе перекрытие транспортного перехода.

Сообщение об очередном ограничении появилось в оперативном канале, который отслеживает обстановку на мосту, в 21:02 по московскому времени. В публикации уточняется, что проезд для автотранспорта сейчас закрыт. Ранее машины уже не пускали на мост в течение 45 минут.

На Крымском мосту периодически фиксируются заторы и временные остановки движения. Накануне после почти 11-часового перекрытия со стороны Керчи сохранялось скопление машин перед пунктами досмотра. Ограничения отражаются не только на автомобилистах, но и на железнодорожном сообщении. Ранее перевозчик «Гранд сервис экспресс» информировал о задержке шести поездов дальнего следования «Таврия», следующих в Крым и обратно, из-за краткосрочного прекращения движения по мосту. Сегодня также сообщалось о сбое в расписании.