Семь поездов из Крыма задерживаются из-за перекрытия моста

Семь поездов, следующих в Крым и из него через Воронежскую область, задерживаются из-за временной приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Сбой в графике движения затронул несколько пассажирских составов, следующих по маршрутам между Крымом и крупными российскими городами. Наибольшие задержки зафиксированы у поездов Симферополь — Санкт-Петербург и Севастополь — Москва, которые отстают примерно на шесть часов. Ещё один состав из Евпатории в Москву задерживается более чем на пять часов.

Остальные поезда также следуют с опозданием — от полутора до трёх с половиной часов в зависимости от маршрута. Пассажирам рейсов, задержка которых превышает четыре часа, предоставляются питание и питьевая вода. Перевозчик отмечает, что ситуация остаётся динамичной, а время прибытия может корректироваться. Информацию о прибытии начальники поездов передают пассажирам по мере обновления данных.

Ранее сообщалось, что скопление автомобилей сохраняется у пунктов досмотра на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи после длительной остановки движения. До этого проезд по транспортному переходу был приостановлен в субботу в 02:27 и возобновлён спустя почти 11 часов, что привело к образованию очередей.