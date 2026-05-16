Очередь перед Крымским мостом сократилась до 50 машин

После продолжительной, почти 11-часовой остановки движения на Крымском мосту, со стороны Керчи по-прежнему наблюдается скопление автомобилей перед пунктами досмотра. Информация об этом поступает от оперативного канала, отслеживающего ситуацию на транспортном переходе.

Напомним, движение было приостановлено в субботу с 02:27 и возобновлено спустя почти одиннадцать часов. Согласно сообщению, на данный момент (16:00 по мск) в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств. В то же время, проезд к пунктам досмотра со стороны Тамани остаётся свободным.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 апреля движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно остановлено. Ограничения вступили в силу в 03:11 по московскому времени. Водителям и пассажирам, находившимся в зоне переправы и досмотровых пунктов, рекомендовали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.