30 апреля, 06:45

Проезд по Крымскому мосту вновь перекрыт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

В ночь на среду, 30 апреля, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно прекратили. Ограничения ввели в 03:11 по московскому времени и продержались как минимум шесть часов.

О причинах остановки официально не сообщается.

Находящихся на переправе и в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие и слушать сотрудников транспортной безопасности.

ФСБ задержала петербуржца, призывавшего к ударам по Крымскому мосту
Напомним, что с 2026 года проезд по мосту закрыт для всех гибридных автомобилей и электромобилей, а также для фургонов и машин с прицепом тяжелее полутора тонн. Въезд на полуостров для таких машин возможен только по сухопутному коридору через новые регионы.

Дарья Денисова
