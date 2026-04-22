Электротягачам — альтернативную трассу, гибридам — табу. Что изменилось для водителей на Крымском мосту
Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Министерство транспорта России опубликовало актуальные правила проезда по Крымскому мосту на 2026 год. Помимо стандартной процедуры досмотра транспорта, багажа и граждан, появились серьёзные технические ограничения.
Главное нововведение касается владельцев экологичного транспорта. Проезд по мосту теперь запрещён для гибридных автомобилей и электромобилей. Им придётся пользоваться альтернативным маршрутом — трассой Р-280 «Новороссия».
Ограничения коснулись и средств индивидуальной мобильности. Электросамокаты и устройства с аккумуляторами можно провозить, но не более двух штук. При этом размер батарей не должен превышать 515х225х225 миллиметров.
Чтобы ускорить прохождение досмотра, в ведомстве дали простой, но важный совет: не берите с собой много мелкой поклажи и не разбрасывайте вещи по салону. Порядок в автомобиле поможет избежать лишних вопросов от проверяющих.
Ранее Life.ru писал, что ФСБ задержала петербуржца, призывавшего к ударам по Крымскому мосту. Уроженец Читы состоял в телеграм-чатах экстремистской направленности, где активно высказывал своё мнение. Забайкальское ФСБ возбудило уголовное дело по статье «Публичное оправдание террористической деятельности». Фигуранту грозит приличный срок.
