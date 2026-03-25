Volkswagen отзывает почти 100 тысяч электромобилей из-за риска возгорания

Автоконцерн Volkswagen начал отзыв почти 100 тысяч электромобилей из-за риска возгорания. Кампания охватывает несколько стран, включая Германию. Об этом сообщила газета Frankfurter Rundschau.

Причиной отзыва стали дефекты аккумуляторных модулей. Они могут привести к сбоям в работе батареи и, в отдельных случаях, к возгоранию.

«Автопроизводитель из Вольфсбурга вынужден отозвать почти 100 тысяч электромобилей по всему миру. Причина: неисправные аккумуляторные модули, которые в худшем случае могут загореться», — говорится в сообщении.

По данным немецкого ведомства автотранспорта, отзыв затрагивает 74 579 автомобилей Volkswagen и 19 452 машины марки Cupra. Речь идёт о моделях ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz, ID. Buzz Cargo и Cupra Born. В Германии под отзыв попали около 28 тысяч машин. Владельцам предложили обратиться в сервисные центры для устранения неисправности.

Отмечается, что проблема связана с модулями высоковольтной батареи, которые не соответствуют техническим требованиям. Это может вызывать снижение запаса хода и появление предупреждающих сигналов. Автомобили, подлежащие отзыву, произведены в период с февраля 2022 года по август 2024 года.

Ранее сообщалось, что несколько судов с новыми автомобилями, включая марки Porsche и Volkswagen, временно остановились у побережья Кении. Причиной стали сложности с судоходством в Ормузском проливе. На остров Ламу доставили около 4 тысяч автомобилей. Ещё одно судно с примерно 5 тысячами машин ожидалось в ближайшее время. Из-за изменения маршрутов суда не смогли продолжить путь в Дубай и выгрузили груз на острове. При этом на Ламу действует ограничение на использование личного транспорта. Автомобили разместили в порту. Перемещение по острову осуществляют в основном на лодках и вьючных животных, что осложняет логистику и хранение техники.