Продажи Lynk & Co в России выросли более чем в 10 раз

В России резко вырос спрос на автомобили Lynk & Co. За первые два месяца 2026 года на учёт поставили 575 машин — это более чем в 10 раз больше, чем год назад, когда было зарегистрировано всего 50 автомобилей. Об этом рассказал сооснователь и директор агентства Автостат Сергей Целиков в телеграм-канале.

«Динамика продаж многократная. За 2 первых месяца прошлого года на учет встало всего 50 автомобилей Lynk & Co. Первые Nordcross появились в России лишь в ноябре прошлого года», — пишет Целиков.

Основной драйвер продаж — флагманский кроссовер Lynk & Co 900. На него пришлось 97% всех регистраций. Модель с гибридной установкой и платформой SPA Evo пользуется спросом у обеспеченных покупателей, несмотря на цену от 7,5 до 9,5 млн рублей. При этом полностью электрическая версия Lynk & Co Z10 в 2026 году была зарегистрирована лишь один раз, что говорит о низком интересе к электрокарам в этом сегменте.

Ранее Life.ru сообщал, что на бывшем заводе Toyota в Петербурге готовят запуск автомобилей Senat. Речь идёт о самостоятельной марке, не связанной напрямую с линейкой Aurus Senat. Проект предполагает развитие отдельного бренда с собственной модельной линейкой.